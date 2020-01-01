Строительство соляных пещер и комнат "Под ключ" по всей РФ и СНГ!
Откройте у себя в городе соляную пещеру как доп.услугу или бизнес с 0!
Создание соляной комнаты от проекта до первого клиента.
Монтаж солевого покрытия с гарантией 3 года, дизайн, проезд специалистов + поставка оборудования от 330 тыс.руб
Экономия на галогенераторе до 20 000 руб. Возможна рассрочка
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Гарантия на работы 3 года. Монтаж по ГОСТу от 3х дней.
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О соляных комнатах и галотерапии
Бизнес на соляных пещерах
Соляная комната (пещера) – с каждым годом становится всё более востребована для владельцев бизнеса в спортивно-оздоровительной сфере. Оборудовав в своём помещении солевую комнату можно заметно увеличить средний чек своего заведения. В тоже время многие готовы попробовать открыть галокамеру с нуля. При правильной организации процесса:
выборе помещения
современного галогенератора ( мы рекомендуем аппарат Витасоль, который работает без аэрогалита)
Красивом дизайне и соблюдении всех норм при монтаже солевой пещеры
Соляная комната - отдельное помещение для релаксации и восстановления работоспособности организма человека. Все поверхности в нем выложены соляными блоками или соляной "шубой", что создаёт в комнате благоприятный для человека уровень влажности, давления и температуры.
Солевая комната как доп.услуга или бизнес с нуля
Согласно сервису wordstat за 2 года количество запросов «соляная комната» увеличилось в 3 раза и растущая тенденция продолжается. Именно поэтому с каждым месяцем открывается всё больше соляных пещер и комнат в санаториях, детских садах, СПА-салонах, на базах отдыха, оздоровительных и медицинских центрах и других подобных учреждениях. Галокамера повышает статус заведения, из всех конкурентов посетитель выберет, скорее всего то, где уже есть такая услуга. Она даёт привлечение новых и удержание интереса прежних клиентов.
Наши принципы для вашего результата
Наша цель - помочь Вам открыть соляную пещеру с минимальными затратами и максимальной окупаемостью! Поэтому мы предлагаем Вам:
Экономию от 15 000 руб
Дилерские цены на оборудование — с нами Вы гарантированно экономите от 15 000 рублей на оборудовании. Отсутствие скрытых платежей.
Дизайн любой сложности
Предлагаем как готовые проекты так и разработку уникального дизайна соляной пещеры. (на заказы с готовым дизайном скидка 10%)
Монтаж от 3-х дней
Без использования связующих материалов. Приобретение соли, доставку и подготовительные работы при необходимости берём на себя — Вы получите готовую соляную комнату!
Наш опыт более 8 лет
Сертифицированные специалисты, прошли обучение в компании «Аэромед». Постоянно повышаем уровень наших услуг и имеем сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) на строительство галокамер и спелеокамер
Обслуживание и поддержку
Бесплатную техническую поддержку 24 часа по всем вопросам в течение 3-х лет. Бесплатную юридическую консультацию по всем вопросам без ограничений по времени.
Полную гарантию
На всё оборудование 24 месяца! На соляное покрытие и прочие монтажные работы от 36 месяцев!
Возможно, если соляная комната используется только в оздоровительных целях, например, в галоцентре, в составе программ спа-салона или в спортивном центре, получать медицинскую лицензию не нужно. Такая деятельность компании не является лечением, а представляет собой физкультурно-оздоровительную деятельность (ОКВЭД 96.04), поэтому не подлежит лицензированию. Соответственно, для открытия такой галокомнаты достаточно просто зарегистрировать ИП или ООО, при этом соляная комната оборудуется не профессиональным медицинским, а бытовым галогенератором, имеющим сертификат с бытовым кодом.
Никак не скажется. Мы выезжаем в любую точку страны и не просим с Вас оплату за проезд. В нашем штате работает 6 бригад, которые базируются в разных городах России и СНГ: Москва, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Челябинск, Самарканд (Узбекистан), Астана (Казахстан). На Ваш объект выедет специалист из ближайшего города.
Основную лечебную функцию выполняет галогенератор: он создаёт в помещении сухой ионизированный аэрозоль NaCl, который на 80% состоит из респирабельных фракций (частицы диаметром до 5 мкм легко попадают в органы дыхания).
Главный компонент – природная каменная соль, известная своим противовоспатилельным, иммуностимулирующим, саногенным, муколитическим и бронходренирующим действием. Поэтому для галотерапии показаниями являются десятки заболеваний и патологических состояний.
В современном мире множество людей живут и работают в сильно загрязнённой воздушной среде. В результате все большее число людей страдают лёгочными недомоганиями, такими как бронхит, астма и другие заболевания. Сегодня разве что абсолютно безразличный к себе человек не знает о зависимости общего тонуса, эмоционального настроя, здоровья и красоты кожи и волос, преждевременного старения, серьёзных недугов и «пустяковых» проблем от наличия в организме токсинов.
Клиенты будут! При заказе галокамеры у нас мы предоставляем полную маркетинговую поддержку, настроенную рекламную кампанию.
Несмотря на универсальность и широту применения методик, необходимо помнить, что существуют некоторые противопоказания к галотерапии. Так как в ходе лечения возможна активизация хронических процессов, процедура противопоказана при всех острых состояниях, таких как:
ОРВИ и прочие риновирусные инфекции;
грипп;
бронхиальная астма в стадии обострения;
туберкулез легких;
эмфизема, пневмосклероз;
декомпенсированная форма гипертонии, сопровождающаяся кровотечением из носа;