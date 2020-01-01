Строительство соляных пещер и комнат "Под ключ" по всей РФ и СНГ!

Откройте у себя в городе соляную пещеру как доп.услугу или бизнес с 0! Создание соляной комнаты от проекта до первого клиента. Монтаж солевого покрытия с гарантией 3 года, дизайн, проезд специалистов + поставка оборудования от 330 тыс.руб

Экономия на галогенераторе до 20 000 руб. Возможна рассрочка

Экономия на галогенераторе до 20 000 руб. Возможна рассрочка

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Дизайн-проект от стандартного до премиум-класса

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Гарантия на работы 3 года. Монтаж по ГОСТу от 3х дней.

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Соляная комната приносит прибыль и пользу в

Социальных учреждениях

Социальных учреждениях

Оздоровление детей в школах и садиках становится востребованной услугой как никогда. Укрепление иммунитета и общее оздоровление детей и сотрудников учреждений

Санаториях и гостиницах

Санаториях и гостиницах

Повышение статуса и уровня курорта. Прекрасная дополнительная услуга на отдыхе для скорейшего восстановления сил. Дополнительная прибыль

Spa, фитнес-клубах, салонах красоты и мед.центрах

Spa, фитнес-клубах, салонах красоты и мед.центрах

В галокамерах создается атмосфера, способствующая физической и психоэмоциональной релаксации. Услуга повышает средний чек с клиента.

В частных домах и офисах

В частных домах и офисах

Отличное место отдыха и оздоровления для Вас и Вашей семьи. Друзья будут приходить ещё чаще. Сотрудники будут работать более плодотворно.

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Наши работы

Среднее время запуска соляной пещеры 7 дней

г. Караганда (Казахстан)

ТОО «Клинико-диагностический реабилитационный центр «SANAD»

Актуальная услуга для любого реабилитационного центра. Особенно в крупных промышленных городах.

  • Срок изготовления 14 дней
  • Галогенератор «АСГ-01.3»
  • Комплектация: Люкс
  • Тематический дизайн «Уютный грот»
  • Каминокомплект электрический с очагом
  • Потолок натяжной цветной уф печать
  • Телевизор Samsung 43″
  • Подарок столик для анимации солью
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Санкт-Петербург

Соляная пещера "ДОМиСОЛЬка

Новый бизнес, который приносит удовольствие и прибыль. Проведение в соляной комнате детских праздников.

  • Аэросольгенератор («Витасоль», Аэромед)
  • Соляная пещера 20 кв.м.
  • Срок сдачи объекта — 6 дней
  • Профессиональное соляное покрытие на стенах
  • Оформление галокамеры (индвидуальный дизайн, ориентированный под проведение детских праздников)
  • Монтаж галогенератора, обучение
  • Индивидуальный проект
ХОЧУ ТАКЖЕ

Челябинск

«АСсоль» Центр оздоровления и детского развития

Открытие в Центре соляной пещеры к сезону простуд. Повышение статуса учреждения. Польза для детей.

  • Монтаж за 7 дней
  • Комлектация: бизнес с индивидуальным дизайном.
  • Декоративные конструкции — домик в виде корабля
  • Тематическое оформление «Алые паруса»
ХОЧУ ТАКЖЕ

Челябинская обл.

Санаторий "Курорт Увильды"

Многопрофильный центр медицины и реабилитации «КУРОРТ УВИЛЬДЫ» (Челябинская область) наконец-то добавил в свои услуги соляную пещеру (галотерапию).

  • Галогенератор АСА 01.3
  • Комлектация: люкс с индивидуальным дизайном.
  • Имитация соляного грота, сложный рельеф, сталактиты (подробное описание объекта)
  • Двухуровневый потолок с независимой подсветкой
  • Уникальный дизайн: сочетание сильвинитовой и гималайской плитки
  • Профессиональная система вентиляции
  • Кресла-шезлонги с чехлами
ХОЧУ ТАКЖЕ

Екатеринбург

Соляная комната "МореCоль"

Интересный и полезный бизнес в индустриальном городе.

  • Аэросольгенератор (Витасоль, Аэромед)
  • Соляная комната 16 кв.м.
  • Срок сдачи объекта — 7 дней
  • Профессиональное соляное покрытие на стенах
  • Оформление галокамеры
  • Монтаж галогенератора, обучение
  • Дизайн солевой комнаты «Смурфики»
  • Сдача объекта осень 2018 года.
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Челябинск

Соляная пещера "Морская одиссея"

Соляная пещера для бизнеса и оздоровления людей на северо-западе промышленного города Челябинска.

  • Галогенератор (Витасоль, производитель Аэромед)
  • Панно с рисунком «подводный мир», имитация иллюминаторов
  • Срок сдачи объекта — 8 дней
  • Профессиональное соляное покрытие на стенах
  • Оформление солевой пещеры в стиле «Подводной лодки»
  • Монтаж галогенератора, обучение
  • Дизайн солевой комнаты: LED-подсветка, натяжной потолок с фотопечатью
  • Галокамера построена в 2018 году.
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Соляная комната «Доктор Соль»

г. Кыштым

Оздоровительный центр «Соляной курорт»

г. Невьянск

Соляная комната «ОблакоРай»

г. Санкт-Петербург

Соляная пещера в Оздоровительном центре ДаСоЛе

г. Челябинск

Соляная комната в оздоровительном центре

г. Екатеринбург

Соляная пещера в фитнес-клубе

г. Омск, ТК «ПароPlaza»

Соляная комната в спортивном комплексе

с. Шарлык

Соляная пещера в Оздоровительном центре

г.Ханты-Мансийск

Соляная комната в садике, г.Москва

Соляная пещера. г. Москва

Соляная комната «Дыши морем»

г. Кыштым

Варианты галокамер

Выберите свою соляную пещеру

Соляная пещера дизайн люкс

Комплектация "Люкс"

  • Галогенератор/аэросольгенератор («Витасоль», Аэромед/любой по согласованию)
  • Профессиональное многослойное соляное покрытие стен и потолка(по согласованию)
  • Отделка сильвинитовой или гималайской плиткой
  • Установка системы хромотерапии/Led-подсветка, IP65
  • 4 светильника из монокристалла хлорида натрия.
  • Кресла повышенной комфортности
  • Панно или другие элементы из гималайской плитки/кирпича
  • Имитация соляного грота, сталактиты, сталагмиты
  • Телевизор со SMART-TV/Акустическая система 5.1
  • Оформление галокамеры (Индвидуальный дизайн, с визуализацией проекта)
  • Монтаж галогенератора, обучение
  • Цена от 900 000 руб
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Соляная комната комплектация

Комплектация "Бизнес"

  • Галогенератор/аэросольгенераторВитасоль«, Аэромед/АГГ-03/ Галовита
  • Создание элементов неправильной формы, имитация соляной пещеры
  • Установка системы хромотерапии/Led-подсветка, IP65
  • 2 светильника из монокристалла хлорида натрия.
  • Натяжной потолок или панно с фотопечатью (по согласованию)
  • Профессиональное соляное покрытие (пол + стены)
  • Усиленные деревянные шезлонги
  • Телевизор со SMART-TV
  • Оформление галокамеры (более 10 вариантов на выбор с индивидуальной доработкой )
  • Монтаж галогенератора, обучение
  • Цена от 450 000 руб.
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Соляная комната в стандартной комплектации

Комплектация "Стандарт"

  • Галогенератор/аэросольгенератор («АГГ-01″/ Галовита)
  • Светильник из монокристалла хлорида натрия.
  • Установка системы хромотерапии/Led-подсветка, IP65
  • Вытяжной вентилятор
  • Профессиональное соляное покрытие (пол + стены)
  • Декоративные фигуры (по согласованию)
  • Монтаж галогенератора, обучение
  • Площадь помещения до 8 м2
  • Цена от 330 000 руб
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Комплектуем развивающим оборудованием детские сады и школы

О соляных комнатах и галотерапии

Соляная комната для бизнеса. Фото

Бизнес на соляных пещерах

Соляная комната (пещера) – с каждым годом становится всё более востребована для владельцев бизнеса в спортивно-оздоровительной сфере. Оборудовав в своём помещении солевую комнату можно заметно увеличить средний чек своего заведения. В тоже время многие готовы попробовать открыть галокамеру с нуля. При правильной организации процесса:

  • выборе помещения
  • современного галогенератора ( мы рекомендуем аппарат Витасоль, который работает без аэрогалита)
  • Красивом дизайне и соблюдении всех норм при монтаже солевой пещеры

Этот бизнес становится интересным и полезным делом с неплохой рентабельностью. Стоимость строительства рассчитывается индивидуально. Купить готовую пещеру или построить с нуля — решать Вам. Наша компания построила соляные комнаты во многих городах (Москва, Казань, Санкт-Петербург, Челябинск, Миасс, КопейскТрёхгорный, Оренбург, Карабаш, Краснодар (для отеля как доп.услуга и для частного бизнеса с нуля), Екатеринбург (как для МДОУ и бизнеса, так и для сотрудников компании (Сима-Лэнд))  Красноярск, Кострома, Владимир (д.Дворики)Новый Уренгой, ОмскБарнаулЛениногорск, МайкопВоронеж, в Якутии, в Крыму(г.Алушта, Симферополь и др.), Звенигово и в других посёлках России, Узбекистана (Самарканд) и Казахстана: Алматы, Караганда

Соляная комната - отдельное помещение для релаксации и восстановления работоспособности организма человека. Все поверхности в нем выложены соляными блоками или соляной "шубой", что создаёт в комнате благоприятный для человека уровень влажности, давления и температуры.

Солевая комната как доп.услуга или бизнес с нуля

Согласно сервису wordstat за 2 года количество запросов «соляная комната» увеличилось в 3 раза и растущая тенденция продолжается. Именно поэтому с каждым месяцем открывается всё больше соляных пещер и комнат в санаториях, детских садах, СПА-салонах, на базах отдыха, оздоровительных и медицинских центрах и других подобных учреждениях. Галокамера повышает статус заведения, из всех конкурентов посетитель выберет, скорее всего то, где уже есть такая услуга. Она даёт привлечение новых и удержание интереса прежних клиентов.

Солевая комната как доп.услуга

Наши принципы для вашего результата

Наша цель - помочь Вам открыть соляную пещеру с минимальными затратами и максимальной окупаемостью! Поэтому мы предлагаем Вам:

Экономию от 15 000 руб

Экономию от 15 000 руб

Дилерские цены на оборудование — с нами Вы гарантированно экономите от 15 000 рублей на оборудовании. Отсутствие скрытых платежей.

Дизайн любой сложности

Дизайн любой сложности

Предлагаем как готовые проекты так и разработку уникального дизайна соляной пещеры. (на заказы с готовым дизайном скидка 10%)

Монтаж от 3-х дней

Монтаж от 3-х дней

Без использования связующих материалов. Приобретение соли, доставку и подготовительные работы при необходимости берём на себя — Вы получите готовую соляную комнату!

Наш опыт более 8 лет

Наш опыт более 8 лет

Сертифицированные специалисты, прошли обучение в компании «Аэромед». Постоянно повышаем уровень наших услуг и имеем сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) на строительство галокамер и спелеокамер

Обслуживание и поддержка соляных пещер

Обслуживание и поддержку

Бесплатную техническую поддержку 24 часа по всем вопросам в течение 3-х лет. Бесплатную юридическую консультацию по всем вопросам без ограничений по времени.

Полная гарантия на строительство

Полную гарантию

На всё оборудование 24 месяца! На соляное покрытие и прочие монтажные работы от 36 месяцев!

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Наши специалисты

Это тот случай, когда каждый человек на "своём месте" и занимается любимым делом, а это главное для достижения результата.

Алексей Дерягин

Руководитель

Елена Дерягина

Дизайнер-архитектор

Николай Поповкин

Главный инженер-технолог

Александр Кокшаров

Инженер-строитель

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