Соляная комната - отдельное помещение для релаксации и восстановления работоспособности организма человека. Все поверхности в нем выложены соляными блоками или соляной "шубой", что создаёт в комнате благоприятный для человека уровень влажности, давления и температуры.

Солевая комната как доп.услуга или бизнес с нуля Согласно сервису wordstat за 2 года количество запросов «соляная комната» увеличилось в 3 раза и растущая тенденция продолжается. Именно поэтому с каждым месяцем открывается всё больше соляных пещер и комнат в санаториях, детских садах, СПА-салонах, на базах отдыха, оздоровительных и медицинских центрах и других подобных учреждениях. Галокамера повышает статус заведения, из всех конкурентов посетитель выберет, скорее всего то, где уже есть такая услуга. Она даёт привлечение новых и удержание интереса прежних клиентов.